Economia

Bruxelas abre investigação sobre possível conluio entre bolsas alemã e norte-americana

Deutsche Börse e Nasdaq podem ter "celebrado acordos ou práticas concertadas para não competirem no EEE relativamente à cotação, negociação e compensação de determinados derivados".
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. (arquivo)Foto: EPA / OLIVIER MATTHYS
A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira, 6, ter aberto uma investigação a um possível conluio, violando as regras europeias, entre a Deutsche Börse, grupo alemão que opera a Bolsa de Valores de Frankfurt, e a norte-americana Nasdaq.

“A Comissão Europeia abriu uma investigação formal em matéria de concorrência para avaliar se a Deutsche Börse e a Nasdaq violaram as regras da concorrência da UE ao coordenarem o seu comportamento no setor da cotação, negociação e compensação de derivados financeiros no Espaço Económico Europeu [EEE]”, anunciou o executivo comunitário em comunicado.

Bruxelas disse estar “preocupada com a possibilidade de as entidades da Deutsche Börse e da Nasdaq terem celebrado acordos ou práticas concertadas para não competirem no EEE relativamente à cotação, negociação e compensação de determinados derivados” e, se confirmado, isso viola as regras de concorrência da União Europeia (UE) que proíbem cartéis e práticas comerciais restritivas.

