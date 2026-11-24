A Comissão Europeia alertou esta terça-feira, 24 de novembro, para o aumento do preço das casas em Portugal, a sobrevalorização do mercado imobiliário e ainda para o aumento do crédito à habitação, pedindo acompanhamento do peso dos empréstimos às famílias portuguesas.

“Na União Europeia, os preços aumentaram 5,5% em 2025 e 4,7% no segundo trimestre de 2026. Os maiores aumentos de preços foram observados em algumas regiões do sul, centro e leste da Europa, nomeadamente na Bulgária, Croácia, Hungria e Portugal”, indica a Comissão Europeia num relatório macroeconómico de 2027, divulgado no âmbito do pacote de outono do Semestre Europeu.

Certo é que “a estimativa global da Comissão Europeia para o desvio de valorização, que combina estimativas baseadas em modelos com desvios dos rácios entre preços e rendimentos e entre preços e rendas face às respetivas médias históricas, aponta para novos sinais de sobrevalorização em vários Estados-membros, sendo Portugal o país onde esses sinais são mais fortes”, de acordo com o executivo comunitário.

Quanto ao crédito à habitação, Bruxelas aponta que, no ano passado, se registaram aumentos moderados no conjunto da União Europeia, mas em Portugal - juntamente com Bulgária, Croácia, Estónia, Hungria, Lituânia e Malta -, esta subida “ultrapassou os 10%”.

“Ao mesmo tempo, o crescimento elevado do crédito observa-se sobretudo em países com níveis de endividamento baixos ou muito baixos, embora a sua evolução justifique acompanhamento em alguns casos, especialmente nos Países Baixos, Malta, Portugal e Eslováquia, onde o rácio da dívida das famílias é mais elevado”, alerta ainda a Comissão Europeia.

Em causa está o pacote de outono do Semestre Europeu, o exercício anual de coordenação das políticas económicas, orçamentais e sociais dos Estados-membros, através do qual a Comissão Europeia avalia os planos orçamentais nacionais, acompanha os desequilíbrios macroeconómicos e formula recomendações para promover a sustentabilidade das finanças públicas da União Europeia (UE).

“A acessibilidade da habitação continua a constituir um importante problema macroeconómico e social em muitos Estados-membros, num contexto de novos sinais de sobrevalorização dos preços imobiliários”, destaca ainda a Comissão Europeia.

Pela positiva, Bruxelas assinala contudo que, “nas economias orientadas para outros mercados, como a Áustria, a Bélgica, Portugal ou a Grécia, as posições em ativos estrangeiros permanecem globalmente concentradas na zona euro, sendo a exposição direta aos Estados Unidos menos acentuada”, isto face às tensões geopolíticas transatlânticas.

Na semana passada, em entrevista à agência Lusa, o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, classificou a crise habitacional como “um dos fatores de risco” para a economia portuguesa, alertando para o forte aumento dos preços das casas nos últimos anos e o impacto negativo nas famílias.