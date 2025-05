Bruxelas apoia solução de Marcelo. "Não penso que vá ter impacto no investimento"

Como se sabe pelo muito que aconteceu na semana passada, depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter pedido a demissão devido a um caso grave envolvendo o seu nome na Justiça, a ideia de fazer aprovar o OE 2024 antes das eleições partiu essencialmente da iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esticou ao máximo os plenos poderes do atual governo demissionário do PS, mas de maioria absoluta, adiando a dissolução do Parlamento para 15 de janeiro do ano que vem.