Bruxelas apoia Ucrânia com mais 2,8 mil milhões de euros

A União Europeia libertou esta segunda-feira, 8 de junho de 2026, quase 2,8 mil milhões de euros para a Ucrânia, correspondendo à sétima parcela paga ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia, anunciou a Comissão Europeia.

Com este desembolso, o apoio total da UE pelo mecanismo passa a 29,5 mil milhões.

Segundo o executivo comunitário, os fundos visam apoiar as necessidades de financiamento de Kiev e assegurar o funcionamento da administração pública enquanto o país continua a defender‑se da agressão russa.

O Mecanismo para a Ucrânia é o principal instrumento da UE para apoiar a recuperação, as reformas e o progresso do país rumo à adesão.

A Comissão sublinha que o pagamento resulta da implementação bem‑sucedida, pela Ucrânia, de reformas em setores estratégicos — entre os quais gestão das finanças públicas, sistema judicial, mercados financeiros, capital humano, ambiente de negócios, energia, agricultura, matérias‑primas críticas, digitalização e transição ecológica.

Com o montante agora disponibilizado, o apoio da UE ao abrigo deste mecanismo atinge quase 77% da verba prevista para apoio direto ao orçamento do Estado ucraniano.