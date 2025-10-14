DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Von der Leyen, líder da Comissão Europeia, diz que está a trabalhar com os Estados-membros para garantir absorção dos fundos.Paulo Alexandrino/Global Imagens
Economia

Bruxelas aprova sétimo pagamento do PRR a Portugal

Desembolso de 1.064 milhões de euros eleva a taxa de execução global do PRR para 47%.
Publicado a

A Comissão Europeia avaliou positivamente o sétimo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência português, confirmando o cumprimento dos 27 marcos e metas estabelecidos.

O desembolso de 1.064 milhões de euros eleva a taxa de execução global do PRR para 47% e reforça a confiança europeia nas instituições nacionais.

O pedido traduz avanços significativos em sectores essenciais como saúde, habitação e inovação empresarial, abrangendo também transição energética, modernização administrativa e digitalização do ensino.

As medidas incluem aquisição de equipamento médico, apoio a pessoas vulneráveis, novos veículos para bombeiros e forças de segurança, renovação de centrais hidroelétricas na Madeira e financiamento de alojamentos de emergência.

O ministro da Economia, Castro Almeida, sublinhou que "cada marco e meta atingidos traduzem-se em investimento, emprego e novas oportunidades".

