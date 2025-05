Bruxelas corta crescimento de Portugal e duvida que dívida caia para menos de 100% em 2024

O crescimento da economia portuguesa vai ser mais fraco do que se antecipava e do que prevê o governo e o Ministério das Finanças na proposta de Orçamento do Estado para 2024, diz a Comissão Europeia, nas novas previsões de outono, publicadas esta quarta-feira. Diz também que o rácio da dívida não irá cair para menos de 100% do Produto Interno Bruto (PIB), como diz a tutela de Fernando Medina.