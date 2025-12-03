DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Bruxelas dá 5,4 milhões à FEUP para potenciar energias renováveis comunitárias

Faculdade vai coordenar o projeto INNO-TREC, destinado a desenvolver ferramentas digitais para apoiar a criação, operação e otimização de Comunidades de Energia Renovável (CER).
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) recebeu 5,4 milhões de euros da Comissão Europeia para coordenar o projeto INNO-TREC (Innovative Transactive Renewable Energy Communities), destinado a desenvolver ferramentas digitais para apoiar a criação, operação e otimização de Comunidades de Energia Renovável (CER).

O consórcio, composto por 20 parceiros académicos e industriais, vai testar soluções em seis países — Grécia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Itália e Portugal — com o objetivo de simplificar processos legais e técnicos, reduzir custos e promover mecanismos de transação e valorização da energia em contexto comunitário.

As ferramentas serão gratuitas, baseadas na web e focadas sobretudo em sistemas fotovoltaicos partilhados, a tecnologia mais usada nas CER.

O INNO-TREC foi selecionado numa call do programa Horizonte Europa com apenas três projetos aprovados entre 76 candidaturas (taxa de aceitação de 3,9%). O projeto obteve a pontuação máxima de 15/15 pelos avaliadores, um indicador da ambição e do potencial de inovação da proposta.

O arranque está previsto para janeiro de 2026.

A iniciativa visa não só avanços tecnológicos, mas também aumentar a participação e a rentabilidade das comunidades locais, promovendo modelos de negócio e governança que facilitem o acesso cidadão a energia limpa e descentralizada.

A validação em vários países permitirá ajustar soluções às realidades regulatórias e de mercado de cada região.

Os coordenadores do projeto na FEUP, os professores João Catalão e Cláudio Monteiro, assumem a liderança científica e tecnológica. “Este projeto representa uma oportunidade única de dar um salto qualitativo no acesso dos cidadãos à energia renovável e na forma como as comunidades se organizam em torno dela”, realçam.

O financiamento do INNO-TREC soma‑se ao EU-DREAM, outro projeto europeu liderado por João Catalão, e que também obteve 15/15. Em conjunto, ambos os projetos perfazem quase dez milhões de euros de orçamento, dos quais cerca de 1,2 milhões de euros reverterão diretamente para a FEUP.

Investigadores da FEUP criam dispositivo aéreo para produção de energia eólica
