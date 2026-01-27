Bruxelas disponibiliza 171 milhões para desenvolver infraestruturas e PME nos Balcãs Ocidentais

A Comissão Europeia disponibilizou hoje 171 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento de infraestruturas e de pequenas e médias empresas nos Balcãs Ocidentais, esperando que o investimento aproxime a região da União Europeia.

A Comissão Europeia indica, em comunicado, que estes fundos incluem 91,8 milhões de euros destinados a projetos de infraestruturas na Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro e na Bósnia Herzegovina, em áreas como transportes, ambiente ou setor digital.

Entre os projetos financiados com estes fundos, está, por exemplo, a renovação e construção de instituições de ensino na Macedónia do Norte e em Montenegro que sejam eficientes em termos energéticos ou ainda a eletrificação de uma linha ferroviária na Albânia.

Outros 76,3 milhões de euros incluídos neste pacote destinam-se a programas no setor privado, designadamente para incentivar parcerias público-privadas na Bósnia Herzegovina ou para ajudar pequenas e média empresas da região a exportarem mais produtos e serviços para a União Europeia (UE).

Citada no comunicado, a comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, defende que o investimento nos Balcãs Ocidentais é crucial para garantir que a região se aproxima da UE.

“Desde que adotámos o Plano de Crescimento para os Balcãs Ocidentais há dois anos, temos trabalhado para concretizar os nossos compromissos. Desde o desenvolvimento de infraestruturas a empresas, estes investimentos estão a criar oportunidades reais para os cidadãos e fazem com que a UE seja uma realidade concreta na região”, afirma.