Bruxelas diz que alta velocidade entre Madrid e Lisboa é “exemplo notável” na ferrovia

A Comissão Europeia defendeu esta quinta-feira, 30, que a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid é “um exemplo notável” da aposta europeia na ferrovia, para o qual Bruxelas já disponibilizou a Portugal 235 milhões de euros.“Percorrer pouco mais de 600 quilómetros entre Lisboa e Madrid em apenas três horas é um exemplo notável das ligações ferroviárias de alta velocidade que pretendemos alcançar em toda a Europa. Estas ligações tornam as viagens de comboio numa alternativa verdadeiramente atrativa e sustentável para as deslocações entre cidades”, afirma em comunicado o comissário europeu para os Transportes Sustentáveis e o Turismo, Apostolos Tzitzikostas.No dia em que Lisboa, Madrid e Bruxelas chegaram a acordo sobre os principais marcos e prazos para concluir a ligação ferroviária de alta velocidade entre as capitais ibéricas, o executivo comunitário defende na nota que “este projeto emblemático de infraestrutura transfronteiriça irá melhorar significativamente a conectividade na União Europeia [UE]”.“Apoiada unanimemente pelos Estados-membros, a decisão promove a plena integração de Portugal e Espanha na rede ferroviária de alta velocidade europeia. Até 2030, os passageiros poderão viajar entre as duas capitais em cerca de cinco horas e, até 2034, em apenas três horas”, refere a instituição.Bruxelas adianta que já apoiou Portugal na criação desta ligação ferroviária de alta velocidade com 235 milhões de euros do Mecanismo Interligar a Europa para a linha de alta velocidade entre Évora e Elvas.A Espanha foram destinados cerca de 750 milhões de euros de apoio desde 2014 à linha de alta velocidade que liga a Estremadura a Madrid.Os governos de Portugal e Espanha e a Comissão Europeia acordaram um conjunto de ações que vão permitir avançar com a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid até 2030, com viagem de cinco horas, anunciou hoje o Ministério das Infraestruturas.De acordo com a tutela, a “estratégia ibérica” tem como metas, até 2030, a ligação direta entre as duas capitais, a conclusão das obras na nova linha de alta velocidade entre Évora e Caia até 2025 e entrada em operação em 2026, a entrada em operação do troço Plasencia-Talayuela (Cáceres) até 2028, o início da construção da segunda via entre Poceirão (Palmela) e Bombel (Vendas Novas) em 2026, com conclusão até 2029 e operação em 2030, e ainda a conclusão dos estudos para a nova linha Lisboa-Évora, incluindo a Terceira Travessia sobre o Tejo até 2027.Já até 2034 está previsto avançar com uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, com um tempo de viagem de cerca de três horas, bem como a construção da nova linha de alta velocidade Lisboa-Évora, incluindo a Terceira Travessia sobre o Tejo e duplicação da linha Évora-Caia, “caso se justifique a necessidade”, detalhou o Governo.Está ainda prevista, até àquela data, a implementação do sistema europeu de gestão de tráfego ferroviário em diversos trechos entre Lisboa e Madrid, bem como a elaboração de estudos e eventual construção do novo troço de alta velocidade entre Caia e Badajoz e Estação Ferroviária Internacional Elvas-Badajoz, na fronteira entre os dois países.O projeto insere-se na aposta europeia na ferrovia.No início de novembro, a Comissão Europeia vai apresentar um plano para uma rede de alta velocidade na UE. .Ligação ferroviária entre \nLisboa e Madrid avança até 2030