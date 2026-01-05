DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruxelas espera assinatura de acordo UE-Mercosul em breve

Porta-voz do executivo comunitário confirma que “houve debates, trabalho e avanços nas últimas duas semanas”.
As negociações para a assinatura do acordo entre a Comissão Europeia e o Mercosul avançaram e o processo deverá concluir-se brevemente, disse esta segunda-feira, 5, a porta-voz do executivo comunitário.

“Posso confirmar que houve debates, trabalho e avanços nas últimas duas semanas. Portanto, tem-se trabalhado no acordo com o Mercosul”, indicou Paula Pinho, na conferência de imprensa diária.

“Não posso adiantar uma data concreta, mas posso confirmar que estamos no bom caminho para poder considerar uma assinatura brevemente”, referiu, sobre a data prevista de 12 de janeiro.

Desde o Conselho Europeu de dezembro - quando foi adiado para janeiro a assinatura final do acordo entre a União Europeia e os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) -, foram mantidas discussões e avanços no trabalho técnico, referiu Paula Pinho.

Com França, Polónia e Itália entre os opositores ao acordo, Alemanha, Portugal e Espanha defendem um acordo que levou 25 anos a negociar e tem sido contestado por milhares de agricultores e produtores na UE.

O tratado de comércio livre permitirá, nomeadamente, à UE exportar mais automóveis, máquinas, vinhos e bebidas espirituosas para o Mercosul.

Em contrapartida, facilitará a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos, o que alarma os setores envolvidos.

O Parlamento Europeu aprovou já salvaguardas relativas ao acordo e o Conselho da UE chegou a acordo sobre cláusulas de salvaguarda propostas pela Comissão para proteger os agricultores europeus do potencial impacto negativo de um aumento das importações latino-americanas.

Comissão Europeia
Acordo UE-Mercosul

