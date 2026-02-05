Bruxelas investe 347 milhões para reforçar segurança dos cabos submarinos da UE

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira, 5, a mobilização de 347 milhões de euros a projetos estratégicos de cabos submarinos da União Europeia (UE), incluindo um concurso de 20 milhões de euros para reforçar as capacidades de reparação.

“Os cabos submarinos de dados, que transportam 99% do tráfego intercontinental da internet, são essenciais para a vida moderna e para a economia europeia. Perante o aumento dos riscos que ameaçam esta infraestrutura crítica, a Comissão Europeia está a intensificar os esforços para reforçar a sua segurança e resiliência”, justifica o executivo comunitário em comunicado.

Assim, a instituição decidiu alterar o Programa de Trabalho Digital do Mecanismo Interligar a Europa para alocar 347 milhões de euros a projetos estratégicos de cabos submarinos, incluindo um concurso de 20 milhões de euros para reforçar as capacidades de reparação da UE, que abre hoje.

Além disso, criou uma Caixa de Ferramentas para a Segurança dos Cabos, com medidas de mitigação de riscos, bem como uma lista de Projetos de Cabos de Interesse Europeu, com vista a alocar mais verbas comunitárias do orçamento da UE a longo prazo.

Os anúncios de hoje integram o Plano de Ação da UE para a Segurança dos Cabos, que visa aumentar a segurança e a resiliência dos cabos submarinos europeus, como os que existem em Portugal, para combate ao aumento de danos intencionais e atos de sabotagem.

Numa avaliação de riscos realizada em outubro de 2025, o executivo comunitário identificou cenários de risco, ameaças, vulnerabilidades e dependências.

No âmbito do atual programa de trabalho plurianual do Mecanismo Interligar a Europa (2024–2027) estão alocados 533 milhões de euros a projetos de cabos submarinos, dos quais 186 milhões de euros já foram atribuídos a 25 projetos.

Entre 2021 e 2024, o programa disponibilizou 420 milhões de euros para 51 projetos de conectividade de cabos.

A segurança dos cabos submarinos é importante para Portugal porque o país ocupa uma posição geoestratégica chave no Atlântico, funcionando como ponto de ligação entre a Europa, África e Américas, com vários cabos internacionais a aterrar em território nacional, incluindo nos Açores e no continente.

Estes cabos suportam comunicações digitais, serviços financeiros, serviços de nuvem (‘cloud’), defesa, investigação científica e a economia digital em geral, pelo que qualquer interrupção pode ter impactos significativos económicos, sociais e de segurança.

Além disso, Portugal tem vindo a assumir uma crescente relevância como ‘hub’ tecnológico e de dados, zelando pela segurança de tais infraestruturas, num contexto de riscos acrescidos de sabotagem, acidentes e tensões geopolíticas.