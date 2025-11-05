DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruxelas já deu 196 milhões a Portugal para alta velocidade ibérica e diz que será realidade

O comissário europeu dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas, apontou ainda que “é muito importante garantir que existe um financiamento adequado”.
As novas linhas de alta velocidade em Portugal serão construídas em bitola ibérica, mas com travessas polivalentes.
Publicado a

A Comissão Europeia já mobilizou para Portugal cerca de 196 milhões de euros, desde 2014, para estudos e obras da linha de alta de velocidade com vista à futura ligação Lisboa-Madrid, esperando que o projeto “seja uma realidade”.

“[A linha de alta velocidade] Madrid-Lisboa será uma realidade nos próximos anos. E, como podem ver no mapa e pelos esforços que estamos a envidar, desde o início deste mandato, temos de garantir que o mercado único funcione bem e que a Europa esteja verdadeiramente unida, o que significa que estou em constante diálogo com os ministros dos Transportes e das Infraestruturas de França, Espanha e Portugal, para garantir que o continente ibérico esteja bem conectado por via ferroviária e rodoviária nos próximos anos”, disse o comissário europeu dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas no dia em que o executivo comunitário apresenta um plano para uma rede ferroviária europeia de alta velocidade, o responsável europeu pela tutela apontou que “é muito importante garantir que existe um financiamento adequado”.

Na resposta à Lusa, Apostolos Tzitzikostas disse que “a acessibilidade financeira […] é proporcionada pela concorrência”, quando questionado sobre possíveis preços a praticar face aos das companhias aéreas de baixo custo, por exemplo.

“Se apresentarmos às pessoas comboios rápidos, bem conectados, que ligam muitas cidades e capitais em toda a Europa, com uma forma de ir a algum lado de forma rápida e segura, pode ter a certeza de que os cidadãos irão definitivamente escolher o comboio em detrimento de qualquer outro meio de transporte”, adiantou.

Até ao momento, segundo dados obtidos pela Lusa, a Comissão Europeia já atribuiu 196 milhões de euros do Mecanismo Interligar a Europa, que financia a construção, desenvolvimento e modernização de infraestruturas, a cinco projetos para o lado português da linha ferroviária, incluindo secções com origem nos portos de Setúbal e Sines.

Desde 2014, é apoiada com 116 milhões de euros a linha ferroviária Sines/Elvas no troço Évora-Caia e estação técnica no quilómetro (km) 118 da linha sul.

Entre o ano seguinte e 2020, foram mobilizados 2,5 milhões de euros em estudos para o corredor internacional sul (Sines/Setúbal/Lisboa-Caia).

À segunda fase do troço Évora-Caia, na ligação ferroviária Sines/Elvas, têm sido adjudicados 55,8 milhões de euros desde 2016.

Desde 2020, estão a ser financiados estudos para a ligação ferroviária de alta velocidade para o troço Lisboa-Madrid num total de 3,9 milhões de euros.

Acrescem 17,4 milhões de euros desde 2021 para o troço Évora-Évora Norte da ligação ferroviária Sines/Elvas.

A Espanha foram destinados cerca de 750 milhões de euros de apoio desde 2014 à linha de alta velocidade que liga a Extremadura a Madrid.

Os governos de Portugal e Espanha e a Comissão Europeia acordaram na passada quinta-feira um conjunto de ações que vão permitir avançar com a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid até 2030, com uma viagem de cinco horas, que será depois de três horas até 2034.

O projeto insere-se na aposta europeia na ferrovia.

Já se fala há vários anos da ideia de ligar Lisboa e Madrid por uma linha de alta velocidade e, nos anos 2000, os governos de Portugal e Espanha já haviam acordado que a linha deveria cruzar a fronteira em Elvas e Badajoz.

No lado português, o troço de alta velocidade entre Lisboa e Elvas chegou a estar planeado aquando da anterior crise financeira, mas o projeto foi suspenso devido aos custos, às controvérsias sobre projetos e à necessidade de adaptar a bitola ferroviária.

