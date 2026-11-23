A Comissão Europeia saudou esta segunda-feira os esforços do presidente do Conselho Europeu para alcançar um compromisso entre os Estados-membros sobre o próximo orçamento comunitário, mas lamentou que a proposta que apresentou este sábado contenha “cortes substanciais”.

Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, o porta-voz Balazs Ujvari disse “tomar nota” da proposta orçamental que António Costa apresentou este sábado e que será discutida pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) na cimeira que se realiza esta quinta e sexta-feira.

Além de saudar o empenho de Costa para “facilitar um compromisso entre os Estados-membros” sobre o assunto, a Comissão Europeia assinalou também os “progressos alcançados” em termos de criação de novas receitas próprias.

“No entanto, lamentamos que as sucessivas versões tenham introduzido cortes substanciais à proposta inicial da Comissão” quanto ao próximo orçamento comunitário, afirmou Balazs Ujvari.

O porta-voz frisou que é fundamental alcançar um acordo antes do final do ano e disse esperar que a cimeira desta semana “permita uma discussão orientada para a obtenção de resultados”.

O presidente do Conselho Europeu propôs este sábado um corte de 10% face à proposta da Comissão Europeia para o orçamento plurianual até 2034, que mantém também as contribuições dos países “dentro de limites razoáveis” e inclui novas receitas.

O montante global proposto para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034 é agora de 1.582 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 10,2% (de 180,5 mil milhões de euros) face à proposta inicial da Comissão Europeia, isto a preços constantes de 2025.

A redução abrange todas as principais rubricas do orçamento, sendo que os cortes são expressivos na área da Europa Global, que passa de 190 para 150,1 mil milhões de euros (-21%), e da competitividade, prosperidade e segurança, que diminui de 522,2 para 437,7 mil milhões de euros (-16,2%).

São também reduzidas as verbas destinadas à administração, de 104,4 para 96,4 mil milhões de euros (-7,7%), e à coesão, agricultura e prosperidade rural e marítima, de 946,4 para 898,3 mil milhões de euros (-5,1%).

No que respeita aos novos recursos próprios, a proposta prevê, à semelhança do que propunha Bruxelas, o reforço das receitas tradicionais, bem como novas contribuições provenientes dos resíduos eletrónicos não reciclados (2,25 €/kg), dos resíduos de embalagens não recicladas (1,25 €/kg), do Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço (100% das receitas), do tabaco (taxa de 15%), do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (30% das receitas) e dos serviços digitais (3% do volume de negócios líquido das empresas abrangidas).