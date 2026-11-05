Economia

Bruxelas mobiliza 525 milhões para impulsionar conceção de chips na UE

A Comissão Europeia destaca que a conceção de chips é “uma etapa fundamental da cadeia de valor dos semicondutores”, uma vez que é “uma área onde surge uma parte significativa da inovação no setor”.
Sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.
Sede da Comissão Europeia, em Bruxelas. Foto: Claudio Centonze/União Europeia
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A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que vai mobilizar 525 milhões de euros para estimular a criação de novas empresas europeias de conceção de chips, cruciais no setor dos semicondutores, no qual a UE tem uma forte dependência externa.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que estes fundos vão ser mobilizados através de uma nova “plataforma europeia para a conceção de chips” que tem como intuito “estimular uma nova geração de empresas europeias” no setor.

O executivo comunitário destaca que a conceção de chips é “uma etapa fundamental da cadeia de valor dos semicondutores”, uma vez que é “uma área onde surge uma parte significativa da inovação no setor”.

Atualmente, a Comissão Europeia indica que as empresas europeias de conceção de chips representam “menos de 1%” das receitas mundiais e defende que o desenvolvimento de novas capacidades nesta área só será sustentável “se existir procura suficiente”.

“Uma parte significativa dessa procura terá de vir de empresas europeias de conceção de chips”, salienta o executivo comunitário.

A nova plataforma europeia de conceção de chips visa assim dar às empresas do setor “acesso a ferramentas”, “serviços de apoio”, “blocos de propriedade intelectual” assim como “capacidade de fabrico”.

“Estes recursos são frequentemente os mais dispendiosos e os mais difíceis de obter para as empresas em fase inicial”, destaca o executivo comunitário.

Para conseguirem aceder a verbas no quadro deste fundo de 525 milhões de euros, as empresas terão de candidatar-se através da nova plataforma europeia de conceção de chips.

“Estão disponíveis até 100 mil euros para empresas em fase inicial, destinados à criação de protótipos para provas de conceito. Além disso, as empresas em fase de desenvolvimento mais avançada podem candidatar-se a subvenções de 16 milhões de euros, que as ajudarão a suportar os custos substanciais do desenvolvimento de chips até à sua comercialização”, especifica a Comissão Europeia.

O executivo comunitário refere que, destes 525 milhões de euros, 440 milhões vão servir para subvenções, mobilizadas através de investimento público feito pela União Europeia (UE), designadamente através do orçamento comunitário, e pelos Estados-membros.

Os restantes 85 milhões de euros vão servir para investimentos na infraestrutura da nova plataforma europeia de conceção de chips, baseada numa ‘cloud’, assim como no funcionamento “dos serviços de apoio e no desenvolvimento de ferramentas de conceção de chips de código aberto”.

Citada no comunicado, a vice-presidente da Comissão Europeia Henna Virkkunen, com a pasta da Soberania Tecnológica, considera que esta nova iniciativa vai permitir que pequenas e médias empresas europeias no setor da conceção de chips possam “ultrapassar obstáculos e transformar as suas ideias inovadoras em circuitos integrados”.

“Isto demonstra que a Europa está pronta para cumprir as suas metas de soberania tecnológica, não só com políticas e compromissos, mas investindo diretamente no seu futuro”, refere.

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