Economia

Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais

A Comissão Europeia ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas.
Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais
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A Comissão Europeia multou esta segunda-feira, 20 de julho, a chinesa AliExpress em 550 milhões de euros por falhas na avaliação e redução do risco de venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico.

O executivo comunitário considerou que a plataforma violou as suas obrigações ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DAS, na sigla inglesa) “ao não avaliar e mitigar de forma diligente os riscos relacionados com a venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico”, segundo um comunicado.

A coima foi calculada tendo em conta a natureza das infrações, a sua gravidade em termos do número de utilizadores da União Europeia - 193 milhões - afetados e a sua duração, que se prolongou pelo menos até junho de 2025, quando a Comissão emitiu conclusões preliminares no processo contra a AliExpress.

A Comissão ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas.

Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais
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Comissão Europeia
AliExpress
Diário de Notícias
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