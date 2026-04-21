Bruxelas pode intervir nas exportações de 'jet fuel' pelos Estados-membros se necessário

O comissário europeu para os Transportes e Turismo Sustentáveis, Apostolos Tzitzikostas, disse esta terça-feira, 21, que Bruxelas irá intervir nas exportações de combustíveis para aviação, se necessário.

“Até este momento, o controlo das exportações [pelos Estados-membros de 'jet fuel' (combustível para aviões)] não foi discutido, no entanto, estamos a avaliar a situação, estamos a acompanhar a situação no Médio Oriente a cada hora e, se necessário, iremos intervir”, disse, em conferência de imprensa, no final da reunião, em Bruxelas.

O ministro sublinhou ainda que, para já, não há qualquer indicação de cancelamento de voos por falta de combustíveis, mas sim devido aos preços dos mesmos.

A questão dos preços dos combustíveis dominou hoje a agenda da reunião informal, tendo, por seu lado, o ministro cipriota dos Transportes, Alexis Vafeades, referido que “embora a escassez imediata de combustível continue a ser limitada, o aumento dos custos do combustível está a afetar todos os modos de transporte, com impactos particularmente fortes na aviação e no transporte rodoviário”.

Na reunião, os responsáveis dos Estados-membros concordaram com a necessidade de haver “medidas específicas e temporárias, incluindo possíveis auxílios estatais, benefícios fiscais ou flexibilidade regulamentar, desde que estas sejam proporcionadas e coordenadas a nível da UE”, acrescentou o ministro.

No que respeita ao setor da aviação, destacado como “particularmente vulnerável, tendo em conta o aumento dos custos do combustível para aviões”, Vafeades salientou que “vários ministros apelaram a flexibilidade e apoio específicos”.

O ministro referiu também que pelo estreito de Ormuz, novamente encerrado pelo Irão no sábado, passam “cerca de 7% das importações europeias de crude, 40% de produtos de petróleo e 9% de gás natural liquefeito (LNG).