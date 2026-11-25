A Comissão Europeia prolongou até 30 de junho de 2027 o quadro temporário de ajudas estatais para apoiar setores afetados pela guerra no Médio Oriente, permitindo aos países compensar custos adicionais provocados pela subida dos preços energéticos.

“A situação no Médio Oriente continua a afetar os mercados energéticos. A persistente volatilidade dos preços dos combustíveis, dos fertilizantes e da eletricidade no mercado grossista continua a pressionar as empresas vulneráveis, em particular nos setores da agricultura, pescas e aquicultura, transportes e indústrias com utilização intensiva de energia e, neste contexto, a Comissão considera justificado manter o apoio temporário”, anunciou esta quarta-feira, 25 de novembro, o executivo comunitário em comunicado.

Face a este contexto, Bruxelas decidiu prolongar por seis meses, até 30 de junho de 2027, o quadro temporário que permite aos Estados-membros conceder apoios públicos aos setores mais afetados pela crise no Médio Oriente, flexibilizando as regras habituais da concorrência.

“O prolongamento permitirá aos Estados-membros continuar a conceder apoio direcionado às empresas dos setores mais expostos aos efeitos económicos da crise, mantendo esse apoio temporário e específico”, destaca a instituição.

Este regime, que deveria terminar em 31 de dezembro deste ano, abrange setores particularmente afetados pela volatilidade dos preços dos combustíveis, fertilizantes e eletricidade, dada a guerra no Irão causada pelos ataques norte-americanos e israelitas.

O prolongamento prevê, ainda, um novo limite de até 50.000 euros por beneficiário, entre janeiro e junho de 2027, ao abrigo do mecanismo simplificado de cálculo dos auxílios, permitindo que empresas apoiadas em 2026 possam voltar a receber assistência no próximo ano.

Ao abrigo do quadro, os Estados-membros poderão compensar até 70% dos custos adicionais com combustíveis e fertilizantes nos setores da agricultura, pescas, transportes terrestres e transporte marítimo de curta distância intra-UE.

Para as indústrias com utilização intensiva de energia abrangidas pelo regime de redução temporária dos preços da eletricidade, a intensidade dos auxílios poderá também aumentar de 50% para 70% dos custos elegíveis, cobrindo até metade do consumo total de eletricidade.

O executivo comunitário vai reavaliar a situação na primavera de 2027, admitindo novo prolongamento caso as circunstâncias o justifiquem.

As medidas terão de ser notificadas à Comissão Europeia, que prevê um processo de aprovação rápido.

O quadro temporário de auxílios estatais para a crise no Médio Oriente foi adotado em abril de 2026.

Até ao momento, Bruxelas aprovou 35 medidas notificadas por 14 Estados-membros e 11 alterações a regimes existentes, com um orçamento estimado superior a 3,7 mil milhões de euros.

A decisão surge depois de o Conselho Europeu, na reunião de meados de outubro, ter defendido uma resposta europeia coordenada aos preços elevados da energia, através de medidas temporárias e direcionadas que salvaguardem o mercado único.