Bruxelas prorroga até junho de 2024 regras mais flexíveis da UE para apoios à energia

"A situação nos mercados da energia e, em especial, os preços médios do gás e da eletricidade parecem ter estabilizado. Embora, de um modo geral, os riscos de escassez do aprovisionamento energético tenham diminuído, devido, nomeadamente, às medidas tomadas pelos Estados-membros para diversificar as fontes de energia, as previsões económicas do outono de 2023 assinalam que a guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia e as tensões geopolíticas mais vastas continuam a representar riscos e a ser uma fonte de incerteza", elenca Bruxelas.