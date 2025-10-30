DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Bruxelas saúda avanço do BCE no euro digital e fala em “oportunidade estratégica”

“Congratulo-me com a decisão do Conselho do BCE de avançar com a próxima fase do euro digital”, reagiu o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social X.
Valdis Dombrovskis, comissário europeu da Economia
Valdis Dombrovskis, comissário europeu da EconomiaFRANÇOIS LENOIR / União Europeia
Publicado a

O comissário europeu da Economia saudou esta quinta-feira, 30, a decisão do Banco Central Europeu (BCE), de avançar para a próxima fase do euro digital com vista a uma primeira emissão desta moeda virtual em 2029, falando numa “oportunidade estratégica”.

“Congratulo-me com a decisão do Conselho do BCE de avançar com a próxima fase do euro digital”, reagiu o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social X.

O responsável europeu da tutela recordou o acordado na passada quinta-feira pelos líderes da União Europeia, quando defenderam que “o euro digital oferece uma oportunidade estratégica para apoiar um sistema de pagamentos europeu competitivo e resiliente”.

O BCE avançou hoje que está a preparar a primeira emissão do euro digital em 2029, assim que a legislação necessária para o efeito for adotada.

Reunido na cidade italiana de Florença para decidir sobre as taxas de juro, o banco central explicou que "a decisão final do Conselho do BCE sobre se um euro digital será ou não emitido, e em que data, será tomada após a legislação ter sido adotada".

Se os legisladores europeus adotarem o regulamento sobre a introdução do euro digital em 2026, o BCE poderá realizar um exercício piloto e operações iniciais a partir de meados de 2027.

O BCE e os bancos centrais nacionais devem estar preparados "para uma possível primeira emissão do euro digital em 2029", acrescentou a instituição monetária.

De acordo com o banco central da moeda única, “a necessidade de um meio de pagamento digital público como complemento do dinheiro é cada vez mais urgente" à medida que o número de pagamentos em dinheiro diminui.

Calcula-se que os custos totais de desenvolvimento, incluindo os componentes produzidos tanto externamente como internamente, ascenderão a 1.300 milhões de euros até à primeira emissão em 2029.

O BCE prevê que, a partir de 2029, os custos operacionais anuais sejam, aproximadamente, de 320 milhões de euros.

Este e os bancos centrais nacionais assumiriam esses custos, como já fazem com os de produção e emissão de notas de euro que, como o euro digital, são um bem público.

O euro digital complementará o dinheiro físico e oferecerá vantagens como simplicidade, privacidade, confiabilidade e disponibilidade em toda a zona euro.

Valdis Dombrovskis, comissário europeu da Economia
BCE prepara primeira emissão do euro digital em 2029
BCE
Valdis Dombrovskis
Euro digital

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt