DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Bruxelas transfere 1,1 mil milhões de euros a Portugal no âmbito do PRR

Com esta transferência, o total recebido por Portugal da Comissão Europeia sobe para 13.797 milhões de euros.
O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.
O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.Rodrigo Antunes/Lusa
Publicado a

Portugal recebeu esta quarta-feira, 26, uma nova transferência líquida da Comissão Europeia de 1,064 mil milhões de euros correspondente a subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou o Ministério da Economia e da Coesão Territorial através de comunicado.

O montante refere‑se aos 27 marcos e metas validados integralmente no sétimo pedido de pagamento, que cobrem investimentos e reformas em áreas como saúde, habitação, inovação empresarial, transição energética, modernização da administração pública, igualdade de oportunidades e digitalização do ensino.

“O pagamento é mais uma prova de que Portugal está empenhado e a cumprir com rigor a execução do PRR, sem atrasos e com o objetivo de não perder nenhum euro das subvenções do PRR”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado no documento.

O governante acrescentou que os restantes marcos e metas associados aos três pedidos de pagamento em falta “serão cumpridos nos prazos previstos”.

O Ministério da Economia destaca que os investimentos incluídos neste 7.º pedido traduzem‑se em “projetos reais que reforçam a coesão social, a competitividade nacional, a dupla transição (digital e climática) e também a confiança internacional”, segundo a mesma declaração.

Com esta transferência, o total recebido por Portugal da Comissão Europeia sobe para 13.797 milhões de euros.

O Governo diz manter o compromisso de executar as reformas e investimentos do PRR de forma eficiente e atempada, para que o país beneficie dos impactos previstos.

De salientar que Portugal já submeteu o 8.º pedido de pagamento, que inclui 36 metas e marcos, e entregou igualmente uma Revisão para Simplificação do Plano, um ajuste destinado a assegurar a execução integral de todas as metas e marcos até 31 de agosto de 2026.

O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.
PRR: Pagamentos atingem 9,6 mil milhões até novembro
Comissão Europeia
PRR
Manuel Castro Almeida
Ministério da Economia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt