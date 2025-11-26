Bruxelas transfere 1,1 mil milhões de euros a Portugal no âmbito do PRR

Portugal recebeu esta quarta-feira, 26, uma nova transferência líquida da Comissão Europeia de 1,064 mil milhões de euros correspondente a subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou o Ministério da Economia e da Coesão Territorial através de comunicado. O montante refere‑se aos 27 marcos e metas validados integralmente no sétimo pedido de pagamento, que cobrem investimentos e reformas em áreas como saúde, habitação, inovação empresarial, transição energética, modernização da administração pública, igualdade de oportunidades e digitalização do ensino.“O pagamento é mais uma prova de que Portugal está empenhado e a cumprir com rigor a execução do PRR, sem atrasos e com o objetivo de não perder nenhum euro das subvenções do PRR”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado no documento. O governante acrescentou que os restantes marcos e metas associados aos três pedidos de pagamento em falta “serão cumpridos nos prazos previstos”.O Ministério da Economia destaca que os investimentos incluídos neste 7.º pedido traduzem‑se em “projetos reais que reforçam a coesão social, a competitividade nacional, a dupla transição (digital e climática) e também a confiança internacional”, segundo a mesma declaração.Com esta transferência, o total recebido por Portugal da Comissão Europeia sobe para 13.797 milhões de euros. O Governo diz manter o compromisso de executar as reformas e investimentos do PRR de forma eficiente e atempada, para que o país beneficie dos impactos previstos.De salientar que Portugal já submeteu o 8.º pedido de pagamento, que inclui 36 metas e marcos, e entregou igualmente uma Revisão para Simplificação do Plano, um ajuste destinado a assegurar a execução integral de todas as metas e marcos até 31 de agosto de 2026..PRR: Pagamentos atingem 9,6 mil milhões até novembro\n\n