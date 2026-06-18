Bundesbank alerta que criptomoedas podem comprometer eficácia da política monetária

O presidente do Bundesbank, o banco central da Alemanha, Joachim Nagel, alertou esta quinta-feira que as novas formas de dinheiro (como criptomoedas) podem comprometer a eficácia da transmissão da política monetária.

Nagel referia-se às moedas digitais e às criptomoedas estáveis (‘stablecoins’) na Conferência Internacional sobre Sistemas de Pagamentos e Liquidação de Valores mobiliários organizada pelo Bundesbank e pelo Banco do Canadá.

O projeto do euro digital “já se encontra numa fase avançada, de acordo com o calendário atual, a sua emissão está prevista para 2029”, afirmou o presidente do Bundesbank em Frankfurt.

“As criptomoedas estáveis denominadas em dólares tornaram-se importantes nos mercados globais de criptomoedas, no entanto, a sua utilização como forma de pagamento na zona do euro é muito limitada”, segundo Nagel.

A quantidade de criptomoedas estáveis denominadas em euros é reduzida.

“Estas novas formas de dinheiro podem afetar o financiamento dos bancos, a competitividade na captação de depósitos e a transmissão das taxas de juro”, acrescentou Nagel.

Por isso, “as novas formas de dinheiro podem alterar a força da transmissão da política monetária”, alertou o presidente do Bundesbank.

Não retiram aos bancos centrais a capacidade de alcançar a estabilidade de preços, embora exijam que estes ajustem os seus instrumentos de política monetária em conformidade, segundo Nagel.

As criptomoedas estáveis afetam a dimensão e a composição dos depósitos bancários, os seus custos de financiamento e a capacidade de os bancos de concederem empréstimos.

Se os bancos perderem depósitos, a sua capacidade de conceder crédito é reduzida e, se os depósitos se tornarem mais móveis, podem enfrentar custos de financiamento mais elevados.

As alterações nos balanços dos bancos e nos seus custos de financiamento podem afetar a oferta e o custo dos empréstimos e, consequentemente, a procura agregada e a inflação.

As alterações nas condições de financiamento dos bancos reduziriam a eficácia do crédito bancário tradicional, através do qual a política monetária é transmitida.

Por outro lado, as novas formas de dinheiro podem reforçar o efeito da política monetária através dos preços dos ativos.