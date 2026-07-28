Bundesbank diz que tarifas de Trump têm impacto moderado no crescimento da zona euro até 2027

O Bundesbank, banco central alemão, estima que a política tarifária do presidente americano, Donald Trump, vai pesar sobre a zona euro, reduzindo em 0,3 pontos a expansão económica esperada na região comunitária até 2027.

"As perdas de crescimento macroeconómico são escassas. Após três anos, o PIB (produto interno bruto) real da zona euro está apenas 0,3 pontos abaixo da linha de referência", indicou o relatório mensal do Bundesbank publicado esta terça-feira, numa alusão às tarifas impostas por Trump em 2025.

Segundo o banco central alemão, "os efeitos sobre o aumento dos preços do consumo são insignificantes", indicando que para a Alemanha e a zona euro, "a nível macroeconómico, as repercussões" da ofensiva tarifária de Trump "têm sido até agora moderadas", pelo menos a curto prazo.

O relatório do Bundesbank aponta que "a curto prazo, o endurecimento da política comercial dos Estados Unidos afetou a evolução económica um pouco menos do que o esperado", embora o banco central alemão tenha reconhecido que as tarifas da administração Trump apresentam à União Europeia o "desafio de se consolidar" como ator comercial internacional.

"Para a União Europeia, o desafio consiste em se consolidar como ator em matéria de política comercial neste ambiente de comércio externo cada vez mais difícil", apontou o relatório, que assinalou que a incerteza comercial internacional, assim como uma menor quantidade de exportações para os EUA, são fatores que explicam as dificuldades económicas que experimentam a Alemanha e a zona do euro.

O Bundesbank reconheceu, além disso, que "as recentes medidas restritivas em matéria de política comercial adotadas pelos Estados Unidos acentuam uma fragmentação da economia mundial, já perceptível há algum tempo, ao longo de linhas geopolíticas".

As autoridades alemãs preveem que em 2026 a economia cresça 0,5%, metade do previsto inicialmente devido, principalmente, aos efeitos económicos da guerra no Golfo Pérsico.

Segundo dados do passado mês de maio da Comissão Europeia, a previsão de crescimento para a zona euro em 2026 é de 0,9%.