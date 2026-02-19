Bundesbank observa crescimento contido da Alemanha desde o início do ano

O Bundesbank observa um crescimento contido da Alemanha no início do primeiro trimestre do ano, mas prevê uma recuperação durante o segundo, foi esta quinta-feira, 19, anunciado.

O Bundesbank, banco central da Alemanha, disse no boletim económico de fevereiro, publicado hoje, que "a economia provavelmente vai continuar a crescer no primeiro trimestre, embora com um impulso fraco".

"Contudo, a partir do segundo trimestre, a economia alemã provavelmente crescerá com mais dinamismo, impulsionada principalmente pelo estímulo orçamental" com o aumento dos investimentos em infraestruturas e dos gastos em defesa do Governo alemão, prevê o Bundesbank.

"A fraca utilização da capacidade na indústria vai reduzir o investimento", dizem os economistas do Bundesbank.

"Devido à sua fraca posição competitiva, a indústria alemã só beneficia de forma limitada do crescimento económico global", acrescenta o Bundesbank.

A procura de produtos industriais alemães melhorou muito recentemente, mas grande parte deve-se ao forte incremento dos grandes pedidos nacionais depois de o Governo alemão ter aumentado os gastos em defesa, algo que não tem um impacto direto na produção.

O Bundesbank observa uma certa melhoria na procura externa de produtos alemães, depois da queda registada no verão do ano passado devido ao aumento das tarifas e prevê no primeiro trimestre deste ano poucos impulsos do setor da construção e do consumo privado.

O produto interno bruto (PIB) real da Alemanha cresceu no quarto trimestre 0,3% em relação ao trimestre anterior, graças ao consumo privado e aos gastos do Governo.

A economia alemã começou a recuperar no final de 2024, mas a política de tarifas dos EUA interrompeu essa recuperação no verão do ano passado.