Bundesbank prevê estagnação da economia alemã no 2.º trimestre

O Bundesbank, banco central da Alemanha, prevê uma estagnação da economia alemã no segundo trimestre deste ano como consequência da guerra no Irão, foi anunciado esta quinta-feira, 21.

O Bundesbank assegura no boletim económico de maio, publicado hoje, que "no segundo trimestre, os efeitos da guerra no Médio Oriente vão pesar provavelmente na economia alemã de forma mais ampla e mais notória".

A perda de poder de aquisição devido à inflação mais elevada prejudica o consumo privado e os fornecedores de serviços de consumo, indica.

O Bundesbank recorda que a confiança do consumidor deteriorou-se significativamente na Alemanha desde o início da guerra (em 28 de fevereiro) e que as expectativas de rendimento caíram fortemente em março e abril, enquanto as expectativas de preços aumentaram.

A perda de poder de aquisição vai travar a procura na construção de habitação, preveem os economistas do Bundesbank.

Além disso, o aumento da incerteza também vai refrear a produção industrial e o investimento das empresas.

A inflação na Alemanha subiu para 2,8% em abril devido ao encarecimento da energia provocado pela guerra no Médio Oriente e possivelmente continuará elevada nos próximos meses.

As perspetivas para a inflação dependerão do que ocorrer no Médio Oriente e estão em alta.

A duração da guerra no Irão determinará a severidade do impacto na economia alemã.

A economia alemã cresceu no primeiro trimestre deste ano 0,3%, contra 0,2% no quarto trimestre de 2025.

Um gasto mais elevado do Governo pode ter contribuído para este crescimento.

"A economia alemã é mais robusta do que se esperava anteriormente" e a indústria mostra-se resistente graças a um aumento da entrada de encomendas em março, segundo os economistas do Bundesbank.

O adiantamento de pedidos para antecipar a escassez e os aumentos de preços devido à guerra no Médio Oriente contribuíram para o crescimento da economia alemã no primeiro trimestre.

O aumento da atividade no setor de defesa também impulsionou a indústria.

No entanto, a utilização das capacidades da indústria é fraca, segundo o Bundesbank.