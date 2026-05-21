Economia

Bundesbank prevê estagnação da economia alemã no 2.º trimestre

Banco central alemão diz que "no segundo trimestre, os efeitos da guerra no Médio Oriente vão pesar provavelmente na economia alemã de forma mais ampla e mais notória".
Sede do Bundesbank em Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/AP
Sede do Bundesbank em Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/APSede do Bundesbank em Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/AP
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O Bundesbank, banco central da Alemanha, prevê uma estagnação da economia alemã no segundo trimestre deste ano como consequência da guerra no Irão, foi anunciado esta quinta-feira, 21.

O Bundesbank assegura no boletim económico de maio, publicado hoje, que "no segundo trimestre, os efeitos da guerra no Médio Oriente vão pesar provavelmente na economia alemã de forma mais ampla e mais notória".

A perda de poder de aquisição devido à inflação mais elevada prejudica o consumo privado e os fornecedores de serviços de consumo, indica.

O Bundesbank recorda que a confiança do consumidor deteriorou-se significativamente na Alemanha desde o início da guerra (em 28 de fevereiro) e que as expectativas de rendimento caíram fortemente em março e abril, enquanto as expectativas de preços aumentaram.

A perda de poder de aquisição vai travar a procura na construção de habitação, preveem os economistas do Bundesbank.

Além disso, o aumento da incerteza também vai refrear a produção industrial e o investimento das empresas.

A inflação na Alemanha subiu para 2,8% em abril devido ao encarecimento da energia provocado pela guerra no Médio Oriente e possivelmente continuará elevada nos próximos meses.

As perspetivas para a inflação dependerão do que ocorrer no Médio Oriente e estão em alta.

A duração da guerra no Irão determinará a severidade do impacto na economia alemã.

A economia alemã cresceu no primeiro trimestre deste ano 0,3%, contra 0,2% no quarto trimestre de 2025.

Um gasto mais elevado do Governo pode ter contribuído para este crescimento.

"A economia alemã é mais robusta do que se esperava anteriormente" e a indústria mostra-se resistente graças a um aumento da entrada de encomendas em março, segundo os economistas do Bundesbank.

O adiantamento de pedidos para antecipar a escassez e os aumentos de preços devido à guerra no Médio Oriente contribuíram para o crescimento da economia alemã no primeiro trimestre.

O aumento da atividade no setor de defesa também impulsionou a indústria.

No entanto, a utilização das capacidades da indústria é fraca, segundo o Bundesbank. 

Sede do Bundesbank em Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/AP
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