Bundesbank prevê provável contração económica no 3.º trimestre

O banco central alemão, o Bundesbank, disse esta quarta-feira prever uma provável contração da economia na Alemanha no terceiro trimestre e sustenta que a recuperação económica foi interrompida temporariamente, entre outros fatores, pelas consequências da guerra no Irão.

No relatório mensal de outubro hoje divulgado, o Bundesbank precisa que "é provável que a produção económica alemã se tenha contraído no terceiro trimestre de 2026".

"A recuperação económica foi interrompida, pelo menos por enquanto", acrescenta.

Entre os fatores que o organismo alemão cita para explicar essa situação destacam-se os efeitos económicos dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e as represálias regionais de Teerão, circunstâncias que tiveram impacto negativo nas exportações alemãs.

Além disso, devido àquele conflito, a economia alemã também acusou problemas relacionados com as cadeias de fornecimento de materiais.

Outro fator que o Bundesbank destacou foram as restrições que, durante o verão, afetaram a navegação do rio Reno, cujo baixo nível de caudal complicou o transporte industrial, situação que encareceu os custos logísticos.

O relatório assinala igualmente que os elevados custos da energia castigaram o poder de compra dos alemães, que conteve o consumo.

Mas a economia alemã também dá sinais positivos, refere o relatório do Bundesbank, pois melhorou a perceção que os negócios têm sobre a sua situação, conforme mostra o último relatório do Ifo, segundo o qual "em setembro, as empresas já avaliavam a sua situação atual de forma mais positiva do que antes".

"O mesmo acontece com as perspetivas de negócio para os próximos meses. No entanto, a futura recuperação económica depende, em grande medida, de como evoluirá a guerra no Médio Oriente", sublinha o relatório do Bundesbank.

Segundo dados da agência federal de estatística alemã (Destatis), a economia alemã cresceu nos primeiros três meses do ano 0,4%, enquanto de abril a junho a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) perdeu força e ficou em 0,3%.

De acordo com as previsões do Governo do Chanceler Friedrich Merz, a economia alemã crescerá 1,3% em 2026, após uma expansão económica de apenas 0,2% em 2025, crescimento com o qual a Alemanha deixou para trás dois anos consecutivos de recessão (2024 e 2023).