Bundesbank reduz perdas para 8,6 mil milhões em 2025

No ano anterior, o banco central alemão tinha registado perdas de 19,2 mil milhões de euros, as primeiras desde 1979 e as maiores da sua história.
Sede do Bundesbank em Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/AP
O Bundesbank, banco central da Alemanha, registou em 2025 perdas de 8.600 milhões de euros, as segundas mais elevadas da sua história e menos de metade do que em 2024, foi anunciado esta quinta-feira, 5.

Em 2024, o Bundesbank registou perdas de 19.200 milhões de euros, as primeiras desde 1979 e as maiores da sua história.

"Ainda temos encargos financeiros a suportar, mas estão a diminuir", disse hoje o presidente do Bundesbank, Joacim Nagel, na apresentação dos resultados.

"Na perspetiva atual, é provável que essa tendência positiva continue", acrescentou o presidente do banco central da Alemanha.

Nagel disse que o Bundesbank terá perdas também em 2026 e que poderá cumprir a sua função como banco central apesar das mesmas.

O Bundesbank tem reservas sólidas, que no final de 2025 eram de 388.000 milhões de euros.

As perdas do Bundesbank em 2024 e 2025, que se situam em 27.800 milhões de euros, resultam das compras de dívida e dos aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) em 2022 e 2023, que o levaram a ter mais despesas com juros do que receitas com juros.

