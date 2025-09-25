BYD ultrapassa Tesla pelo segundo mês consecutivo na União Europeia e Stellantis inverte quebra

A fabricante chinesa BYD voltou a superar a Tesla nas vendas de novos carros na União Europeia em agosto, confirmando uma tendência que já se tinha verificado em julho. Os dados divulgados esta quinta-feira, 25 de setembro, pela associação europeia da indústria automóvel (ACEA) mostram que a BYD vendeu três vezes mais veículos do que no mesmo mês do ano anterior, conquistando uma fatia de 1,3% do mercado, contra apenas 1,2% da Tesla.A Tesla de Elon Musk registou uma queda acentuada: menos 36,6% de vendas em comparação com agosto de 2024, o que reduziu a sua quota de mercado de 2% para 1,2%. Em sentido contrário, a BYD registou um crescimento impressionante de 201,3% face ao mesmo mês do ano passado. Em termos absolutos, a Tesla vendeu 8.220 carros na União Europeia, em agosto, enquanto a BYD passou dos nove mil (9.130).Outro destaque foi a Stellantis, dona de marcas como a Peugeot, Citröen, Fiat e Opel, que voltou a crescer nas vendas na Europa pela primeira vez em mais de um ano (desde fevereiro de 2024), com um aumento de 2,2%. Renault e Volkswagen também avançaram, com subidas de 7,8% e 4,8%, respetivamente.No total, as vendas de automóveis na União Europeia, Reino Unido e países da EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) aumentaram 4,7% em agosto, alcançando 800 mil unidades.A eletrificação do mercado continua a acelerar: os híbridos subiram 54,5%, os elétricos cresceram 30,2%, enquanto os híbridos plug-in avançaram 14,1%. Juntos, estes modelos já representam 62,2% das novas matrículas, bem acima dos 52,8% registados em agosto do ano passado.Top-10 dos carros mais vendidos em agosto de 2025, na União Europeia (por marcas):- Volkswagen: 75.739 unidades- Toyota: 53.929- Skoda: 46.333- BMW: 42.969- Mercedes-Benz: 37.999- Dacia: 34.803- Audi: 34.724- Renault: 34.327- Hyundai: 32.077- Peugeot: 29.055.Porsche tomba mais de 8% em bolsa e arrasta Volkswagen, após adiar lançamento de carros elétricos