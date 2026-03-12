C-MORE e XPLOR promovem webinar sobre ESG na União Europeia

“ESG [Environmental, Social & Governance] na UE: O que mudou e o que os líderes precisam de saber em 2026” é o mote que vai dar palco ao webinar gratuito promovido pela C-MORE, plataforma de inteligência ESG para governos e grandes organizações, e a XPLOR, especialista em transformação digital, tecnologia cloud e soluções inteligentes, esta sexta-feira, 13 de março.

O encontro online, que decorrerá pelas 15h00, é dirigido aos executivos e gestores e visa abordar as as transformações mais recentes no ambiente regulatório e os respetivos impactos nos negócios.

Em cima da mesa estarão as mudanças mais recentes nos marcos europeus de sustentabilidade, com destaque para a CSRD - a norma que define as regras de reporte e transparência em ESG - e para a CSDDD, que regula a responsabilidade das organizações sobre impactos ambientais e sociais em toda a cadeia de valor, além dos efeitos práticos dessas exigências para grandes, pequenas e médias empresas, bem como operações globais.

"Mesmo nos casos em que não existe obrigatoriedade direta de reporte, as exigências de clientes, bancos, investidores e parceiros comerciais continuam a crescer. Esse cenário torna fundamental que as empresas compreendam o novo enquadramento regulatório e se preparem para os ciclos de 2026 e 2027, antecipando riscos e oportunidades", explicam as empresas em comunicado.

A condução deste encontro está a cargo de Francisco Granja, Head of Legal da CMORE, e de Sofia Vinagre, ESG Business Unit Manager da XPLOR, que irão analisar alterações em termos de prazos, exigências e processos, bem como os seus reflexos no financiamento, contratos, fornecimento e estratégia corporativa.