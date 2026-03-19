Cabaz alimentar atinge máximo de 254,32 euros

O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco PROteste, atingiu esta semana um novo máximo de 254,32 euros, mais 0,19 euros relativamente à semana anterior.

“O cabaz alimentar monitorizado pela Deco PROteste custa esta semana 254,32 euros, o que representa um aumento ligeiro de 0,19 euros face à semana anterior, atingindo o valor mais alto desde que a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, em 2022”, indicou esta quinta-feira, 19 de março, em comunicado.

Desde o início do ano, comprar este cabaz de alimentos passou a custar mais 12,49 euros.

Já há um ano, a mesma compra custava menos 17,37 euros, enquanto no início de 2022 era possível gastar menos 66,62 euros.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 11 e 18 de março, os produtos cujo preço mais aumentou foram os cereais de fibra (28%), o pão de forma sem côdea (13%) e os cereais integrais (11%).

Desde 05 de janeiro de 2022, quando a Deco começou a fazer esta monitorização, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (121%), ovos (84%) e na couve-coração (87%).