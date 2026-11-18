O cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais monitorizado pela Deco Proteste desceu esta semana 87 cêntimos, fixando-se nos 255,86 euros, informou esta quarta-feira, 18 de novembro, a associação de defesa do consumidor.

Depois de ter subido 79 cêntimos na semana anterior, para 256,73, esta semana “o cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, situa-se nos 255,86 euros, o que se traduz numa ligeira descida de 0,87 euros face à semana anterior”, lê-se na informação divulgada.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 11 e 18 de novembro, a polpa de tomate registou um aumento de 17% para 1,47 euros, também o atum posta em azeite subiu 15% para os 2,19 euros e a couve-flor registou um acréscimo de 14% para os 2,52 euros, os produtos com maiores aumentos de preços.

No início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 14,04 euros (menos 5,81%).

Segundo a Deco Proteste, há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 12,34 euros (menos 5,07%).

Já no início de 2022, era possível gastar menos 68,16 euros (uma diferença de 36,31%).

Em relação ao ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o tomate chucha (38%, custando atualmente 2,91 euros por quilograma), o bacalhau graúdo (30%, custando atualmente 22,16 euros por quilograma), e a farinha para bolos (20%, o que se reflete num custo de 1,88 euros por quilograma).

Desde 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (119% para 12,72 euros por quilograma), o bacalhau graúdo (109% para 22,16 euros por quilograma) e os ovos (78% para 2,03 euros).