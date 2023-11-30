Cabaz alimentar essencial atingiu o preço mais elevado de dois anos a 22 de novembro

O cabaz alimentar essencial de 63 produtos monitorizados pela Deco Proteste desde janeiro de 2022 atingiu o seu valor mais alto de sempre na semana passada, no valor de 231,70 cêntimos. São mais 44 euros do que custavam os mesmos produtos em janeiro do ano passado, correspondentes a um aumento de 23,44%..Diz a Deco Proteste que, em janeiro de 2022, o seu cabaz alimentar essencial custava 187,70 euros. Há um ano, a 30 de novembro, estava nos 219,22 euros. Esta semana, e após uma ligeira descida, está nos 225,58 euros. O que significa que os consumidores estão a pagar mais 6,35 euros por esta cesta essencial, que corresponde a um aumento homólogo de 2,90%. Comparativamente ao mês passado, o aumento é de 1,56%, correspondentes a 3,46 euros mais..Os maiores contributos para este agravamento são as frutas e legumes e os produtos de mercearia, que estão 4,44% e 1,89% mais caros, respetivamente, do que em outubro e 8,84% e 17,88% acima dos preços de há um ano..Não confundir este cabaz com o do IVA zero que, embora distinto, teve a mesma evolução: em vez dos 138,77 euros que custavam os artigos essenciais abrangidos pelo corte do imposto, o mesmo cabaz custava, a 22 de novembro, 141,92 euros, um aumento de 2,27%. Desde 20 de setembro que este grupo de produtos tem vindo a sofrer agravamentos de preços semanais. São nove semanas consecutivas de aumentos de preço, uma tendência invertida apenas esta semana, com este cabaz a descer para 136,77 euros. São menos 5,15 euros no cabaz total, correspondente a uma descida de 3,63%..Os artigos que mais subiram nesta última semana foram a massa esparguete, com um agravamento de 15 cêntimos por unidade, correspondente a 16% de aumento, o óleo alimentar, que está 5% mais caro, que corresponde a 8 cêntimos por unidade, e o frango inteiro, com um agravamento de 11 cêntimos, ou seja 4% de aumento..Comparativamente a abril, antes da entrada em vigor do IVA zero, os produtos que mais aumentaram foram os brócolos (+ 58%, correspondente a mais 1,39 euros), a laranja (+ 37% que dão mais 50 cêntimos) e o azeite virgem extra (está 2,94 euros mais caro, +33%)..Na análise por grandes categorias, o valor total do cabaz do IVA zero está, atualmente, dois euros mais barato do que estava em abril, na véspera da entrada da medida, o que corresponde a menos 1,44%. Na carne, congelados, laticínios e peixe as descidas de preços são mais significativas, variando entre os 4,93% a menos nos laticínios e os 9,12% a menos dos congelados, mas, a fruta e legumes está 9,06% mais cara e os artigos de mercearia abrangidos estão, também, a custar 5,68% mais do que antes da entrada em vigor do IVA zero.."O desconto do IVA zero já foi completamente absorvido e ultrapassado, com os aumentos a superarem em muito a evolução do imposto", diz a diretora de comunicação da Deco Proteste. Rita Rodrigues assume que a expectativa, agora, é a de tentar perceber "se a tendência de aumento generalizada, que se vinha sentindo desde setembro, se vai manter" ou se a "ligeira descida" verificada esta semana veio para ficar..Garantido é que, com a reposição do IVA sobre os alimentos nos primeiros dias de janeiro, se assistirá a um "aumento imediato" dos preços, no mínimo na ordem dos 6%, a que se somam os aumentos tradicionais no arranque do ano. A Deco Proteste, que tem vindo a receber pedidos de ajuda crescentes, admite que janeiro "vai ser um mês difícil" para as famílias portuguesas.."A decisão de terminar com o IVA zero e de limitar os apoios às famílias mais necessitadas, designadamente através do aumento do abono de família, é uma decisão política. O problema é que a dificuldade em fazer face às despesas alimentares já não se circunscreve às famílias mais carenciadas e, com esta medida, a classe média, que começa a ter sérias dificuldades em pagar as suas contas de supermercado, fica sem qualquer tipo de apoio ou ajuda", lamenta Rita Rodrigues, recordando que o IVA se aplica a bens alimentares de primeira necessidade..A associação tem vindo a receber cada vez mais pedidos de ajuda, inclusivamente de "famílias estruturadas, que trabalham e têm os seus rendimentos, mas que estão a perder poder de compra" e que procuram perceber "onde podem comprar produtos mais baratos, qual o supermercado mais em conta na zona onde habitam e como podem otimizar e aproveitar melhor os produtos de modo a aumentar a sua rentabilidade", explica.