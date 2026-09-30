Cabaz alimentar sobe 11 cêntimos na última semana para 254,22 euros

O preço do cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais monitorizado pela Deco Proteste aumentou 11 cêntimos na última semana, após ter descido na semana anterior, fixando-se nos 254,22 euros, informou esta quarta-feira, 30 de setembro, a associação de defesa do consumidor.
Depois de ter descido 1,86 euros na semana entre 16 e 23 de setembro, interrompendo um ciclo de três aumentos consecutivos, o cabaz alimentar voltou a encarecer, embora ligeiramente, na semana entre 23 e 30 de setembro, passando de 254,11 euros para 254,22 euros.
Segundo a Deco Proteste, no início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 12,39 euros (menos 5,12%).
Já há um ano compravam-se exatamente os mesmos produtos por menos 12,25 euros (menos 5,06%) e, no início de 2022, era possível gastar menos 66,52 euros (uma diferença de 35,44%).
A cesta alimentar considerada pela associação inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, nomeadamente produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maça, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.
Entre 23 e 30 de setembro, o carapau registou um aumento de 16% para 5,88 euros por quilograma (€/kg), os cereais de fibra subiram 10% para 4,58 euros e o grão cozido registou um acréscimo de 9% para 2,13 euros, sendo os três produtos cujo preço mais aumentou (percentualmente) face à semana anterior.
Comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o carapau (43%, custando atualmente 5,88 euros/kg), o bacalhau graúdo (27%, custando atualmente 20,54 euros/kg), e o arroz carolino (24%, o que se reflete num custo de 1,79 euros/kg).
Desde que a Deco Proteste iniciou esta análise, em 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (119% para 12,75 euros/kg), o bacalhau graúdo (94% para 20,54 euros/kg) e a couve-coração (91% para 1,90 euros).