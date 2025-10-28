Cabo Verde lança primeiro projeto financiado por conversão de dívida a Portugal

O governo cabo-verdiano assina esta terça-feira, 28 de outubro, o contrato para modernização do parque solar que abastece a capital do arquipélago, Praia, o primeiro projeto financiado pela conversão de dívida acordada com Portugal, anunciou em comunicado.O contrato designado “’Repowering’ da Central Fotovoltaica do Palmarejo” prevê aumentar a capacidade máxima dos atuais 4,4 megawatts para 10 megawatts – uma capacidade equivalente ao abastecimento de energia a entre 20.000 e 25 000 habitantes.A intervenção consistirá na “substituição sistemática e integral dos painéis solares existentes por modelos mais modernos e mais eficientes”, explicou fonte do Ministério da Energia.Trata-se do “primeiro projeto financiado pelo Fundo Climático e Ambiental”, acrescentou, um fundo aprovado pelo parlamento de Cabo Verde em julho de 2024 e que nasceu a partir de 12,5 milhões de euros, inicialmente e um valor depois aumentado, convertidos da dívida a Portugal.O objetivo do fundo é "mobilizar e acelerar investimentos com impacto climático e ambiental relevante", através da quantidade de gases com efeito de estufa que deixem de ser emitidos.Ou seja, o dinheiro do novo fundo pode financiar projetos de energias renováveis, eficiência energética, agricultura, pescas ou transportes, entre outros.O Governo cabo-verdiano tem apontado o acordo com Portugal como um exemplo para atrair outros parceiros para o mesmo tipo de mecanismo.Em janeiro, durante a VII Cimeira entre os dois países, em Lisboa, o programa de conversão de dívida foi alargado dos 12,5 milhões de euros iniciais até 42,5 milhões de euros, com um horizonte até 2030..Troca de dívida por investimentos climáticos em Cabo Verde para projetos relacionados com água