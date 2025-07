Calçado nega saídas em massa e diz ter o desemprego em mínimos de 15 anos

Melhor que o têxtil e vestuário

Mas, em 2023, com o agravar da conjuntura económica na Europa, as encomendas estão a encolher, o que gera preocupação junto das empresas. Com quebras ainda muito distantes das verificadas na indústria do têxtil e vestuário (ITV) - as exportações de calçado estão a cair 9% em quantidade e 1% em valor, que comparam com os 12,5% em quantidade e 5% em valor da ITV -, mas consciente que o cenário macroeconómico se está a deteriorar, a associação do calçado tem "mantido conversas regulares" com o governo no sentido de alertar para a necessidade de haver uma melhoria nas condições de acesso ao lay-off e de serem reforçados e agilizados os apoios em matéria de promoção externa.