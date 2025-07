Calçado português procura sinais vitais, contagiado pela gripe alemã

Mais inflação, menos consumo

E é precisamente a época de inverno que mais está a preocupar, com a inflação e a quebra do poder de compra dos consumidores a ditarem retração no consumo por parte dos principais clientes. As exportações para a Alemanha estão a cair 2,5%, nos primeiros sete meses do ano, o que corresponde a quase menos 7 milhões de euros vendidos para este que é o principal mercado de destino do calçado português. No total, seguiram para a Alemanha sapatos no valor de 254 milhões de euros.