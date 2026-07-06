Calor extremo pode provocar quedas de 1,9% no consumo e 6% no investimento

O calor extremo ameaça economias sob a forma de risco estrutural e Portugal não escapa aos danos.

De acordo com um estudo da Allianz Research, a economia nacional arrisca quedas cumulativas de 1,9% no consumo e 6,0% no investimento, de 2026 a 2030. Fazendo as contas, em causa estão cerca de cinco mil milhões de euros e quatro mil milhões, respetivamente.

É que, de acordo com as conclusões, Portugal está entre os países mais afetados de forma direta e os números comprovam-no.

Entre 1980 e 2024, o País teve cerca 2% das mortes ligados ao calor extremo, o que coloca Portugal na 8ª posição (empatado com outros países) entre os mais penalizados pela estatística. De resto, o Sul da Europa e a Europa Ocidental são as regiões mais afetadas por eventos climáticos deste âmbito, entre os países cujos dados são públicos.