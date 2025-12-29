Candidaturas ao apoio estatal à compra de veículos elétricos abrem hoje

As candidaturas ao novo apoio estatal à compra de veículos elétricos, que tem efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025, podem ser apresentadas a partir desta segunda-feira, 29, através do ‘site’ do Fundo Ambiental.O período de candidatura decorre até 12 de fevereiro de 2026 “ou até que se esgote a dotação disponível”, que o Governo anunciou no passado dia 22 ascender a um total de 17,6 milhões de euros.Segundo o Ministério do Ambiente e da Energia, mantém-se a exigência de que o veículo adquirido seja novo, bem como a de “abate de um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos”.Os veículos ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre quatro mil e cinco mil euros, consoante o tipo de beneficiário, não podendo o seu preço ser superior a 38,5 mil euros (incluindo IVA e despesas associadas) ou 55 mil euros para veículos com mais de cinco lugares.No caso das bicicletas (de carga, com ou sem assistência elétrica, e elétricas e convencionais), o valor do apoio varia entre os 500 e os 1.500 euros, enquanto os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos podem receber um incentivo até ao máximo de 1.500 euros.São também elegíveis para apoio os carregadores para baterias de veículos elétricos.A medida inserida no pacote Mobilidade Verde “tem como objetivo apoiar a descarbonização do setor dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal”, assim como “melhorar a qualidade do ambiente e incentivar a utilização de modos de mobilidade mais sustentáveis”, de acordo com o ministério. .Lançada petição para que só circulem carros elétricos no centro de Lisboa