Cânhamor investe 15 milhões para fabricar blocos 100% ecológicos

Em Colos, freguesia alentejana do concelho de Odemira, está a ser fabricado um material de construção 100% ecológico totalmente inédito no país. São tijolos produzidos com cânhamo, planta que é uma das maiores sequestradoras de carbono na natureza, argila e cal, que substituem o betão em projetos de construção civil. Elad Kaspin e Khalid Mansour são os rostos por detrás da Cânhamor, um investimento que arrancou em 2021 e já está em fase de expansão para Ourique, também no Alentejo, onde está a ser edificada a segunda unidade da empresa. Até ao momento, já despenderam 15 milhões de euros (incluindo a nova fábrica) para imprimir uma revolução no setor da construção, mas também na agricultura portuguesa, frisa Frederico Barreiro, diretor comercial.