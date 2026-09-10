CAP avisa que setor vitivinícola enfrenta crise e exige extensão dos apoios a todo o país

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) saudou as medidas anunciadas pelo Governo para os viticultores do Douro, mas avisou que todo o setor enfrenta uma crise, exigindo a extensão dos apoios.

O Governo anunciou na sexta-feira um apoio de cerca de 12 milhões de euros para os viticultores de Douro que, nesta campanha, não consigam escoar a sua produção agrícola.

“A solidariedade com o Douro é inequívoca. Saudamos as medidas anunciadas pelo Governo. O que a CAP não aceita é que essa solidariedade se traduza num esquecimento dos produtores das outras regiões”, afirmou, citado em comunicado, o secretário-geral da CAP, Luís Mira, esta quinta-feira, 10 de setembro.

Os agricultores assinalaram que o mercado nacional está pressionado pela “entrada maciça” de vinho espanhol, muitas vezes sem controlo, e comercializado a preços com os quais Portugal não consegue competir.

Neste sentido, a confederação pediu uma resposta pública “justa, coerente e nacional”, que não esqueça que o setor vitivinícola enfrenta uma crise em todo o país.

Os agricultores alertaram ainda para a necessidade de reduzir o fosso de competitividade entre Portugal e Espanha.

Conforme apontaram, Espanha tem vindo a receber apoios para os fatores de produção, como energia, combustíveis e fertilizantes, mais de 30 vezes superiores aos dos agricultores portugueses.

A isto soma-se a quebra do consumo, a retração das exportações em vários mercados e a pressão sobre os preços.

“Todas estas dificuldades se agravam brutalmente com o vinho a granel importado de Espanha que vezes demais chega ao nosso mercado sem certificação de origem, muitas vezes sem fiscalização, nem controlo e que entra a preços baixíssimos”, insistiu, sublinhando que isto custa aos produtores portugueses dezenas de milhões de euros por ano.

A CAP exige assim que o Estado faça a rastreabilidade integral, fiscalização e controlo efetivo deste processo.

“Sem isso perdem os produtores, perde toda a cadeia de valor da produção e também perdem os consumidores, que as mais das vezes não têm uma perceção clara da sua verdadeira proveniência”, vincou a CAP.

O Governo anunciou na sexta-feira um apoio de cerca de 12 milhões de euros para os viticultores de Douro que, nesta campanha, não consigam escoar a sua produção agrícola.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de sexta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que o apoio de cerca de 12 milhões de euros para os viticultores de Douro que, nesta campanha, não consigam escoar a sua produção agrícola é uma “solução pontual para este ano, que é diferente das soluções dos anos anteriores, que foram soluções de apoio para a destilação”.

“Aqui é um apoio para o não escoamento da produção, um montante máximo fixado em 12 milhões de euros, mas é tomada já a decisão de que, para o futuro, a solução para a região do Douro deve ser uma solução estrutural, a partir da criação de um fundo permanente que procure ajudar e a gerir estas flutuações e estas dificuldades no mercado”, acrescentou.