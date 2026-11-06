Capacidade das energias renováveis até 2030 ficará aquém do acordado na COP28
MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Economia

Capacidade das energias renováveis até 2030 ficará aquém do acordado na COP28

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as políticas atuais deverão fixar a potência acumulada nos 9.710 GW, demonstrando um desfasamento entre a ambição climática e a real implementação das medidas regulamentares e de infraestrutura.
Publicado a

A capacidade instalada de energias renováveis multiplicar-se-á globalmente por 2,6 até 2030, ficando assim aquém do triplo acordado na COP28, no Dubai, em 2023, segundo um relatório publicado hoje pela Agência Internacional de Energia (AIE).

O documento, divulgado três dias antes do início da COP31 em Antália (Turquia), indica que, ao abrigo das políticas e condições de mercado atuais, o mundo não conseguirá triplicar a potência renovável até 2032, "revelando a diferença entre uma ambição robusta e a implementação" das medidas.

Assim, prevê-se que a potência renovável acumulada se situe em cerca de 9.710 gigawatts (GW) em 2030 — o que representa uma multiplicação por 2,6 dos níveis de 2022 —, em consonância com as previsões do ano passado.

"Embora este avanço represente um progresso notável, mantém-se abaixo do ritmo necessário para cumprir o objetivo de triplicação", alertaram os autores.

Apenas com reformas urgentes em matéria de licenças, redes elétricas, leilões e armazenamento seria possível atingir a meta um ano antes, em 2031, indicaram os autores.

"Esta projeção otimista parte do princípio de que os governos resolverão rapidamente os principais obstáculos regulamentares, a integração nas redes elétricas, a tramitação de licenças e o financiamento, o que permitiria uma implantação significativamente mais ágil e colocaria o objetivo novamente ao alcance", salientou o relatório.

Em 2023, cerca de 200 países comprometeram-se, na COP28, a alinhar-se com o objetivo de 1,5°C do Acordo de Paris, estabelecendo a meta de triplicar a capacidade mundial de energia renovável até 2030.

Capacidade das energias renováveis até 2030 ficará aquém do acordado na COP28
Agência Internacional de Energia prevê aumentos na procura global de eletricidade
Energias renováveis
Agência Internacional de Energia (AIE)