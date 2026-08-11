Capacidade de data centers em Portugal sobe 23% e posiciona o país no top‑10 mundial

Portugal registou um crescimento de 23% na capacidade instalada de data centers (live IT power) desde 2024, o que o coloca na décima posição entre os mercados que mais expandiram globalmente, segundo a plataforma Impacts da consultora Savills, com dados da DC Byte.

Apesar do ritmo, a Savills alerta que a capacidade absoluta destes mercados continua baixa quando comparada com os grandes polos mundiais.

Na lista dos maiores crescimentos, a Finlândia surge em terceiro lugar, com +57% desde 2024, e a Arábia Saudita também regista +57% em quarto. A Dinamarca aparece em sexto com +38% e a França em nono com +28%.

Os Estados Unidos mantêm a liderança global com cerca de 50 GW de capacidade instalada e cresceram 19% desde 2024, seguindo‑se a China.

Japão, Reino Unido, Alemanha, Irlanda e Países Baixos continuam a ser mercados de grande escala mas com crescimento mais moderado recentemente, devido a constrangimentos como o acesso à rede elétrica.

A Savills considera que os mercados consolidados — beneficiando de forte conectividade e bases de clientes — deverão manter a sua relevância global, ainda que a construção de novos centros de dados se torne mais difícil por causa dos custos, da disponibilidade de terrenos e da capacidade de rede.

Sobre a atracção de investimento para regiões frias e de energia limpa, Rupert Duckworth, Associate Director da área de EMEA Data Center Advisory da Savills, afirma que na propagação dos data centers impulsionada pela inteligência artificial, “os países nórdicos, com destaque para a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega, apresentam‑se como uma das propostas de implementação mais evidentes a nível mundial: energia limpa a baixo custo, temperaturas mais frias para a operação e menos limitações físicas”.

Quanto a Portugal, Tiago Cortez, Associate Director, Industrial, Logistics & Data Centers da Savills Portugal, conclui que o país “ganhou uma enorme visibilidade junto dos grande investidores e operadores mundiais de data centres. Com os grandes projetos que já estão em curso e com a manifestação de intenções para novos projetos, Portugal vai ser claramente um dos grandes destinos mundiais de grandes centros de dados”, finaliza.