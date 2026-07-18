Carlos Cabeleira: “Preparamos executivos para aplicarem o conhecimento avançado logo no dia seguinte”

Num mercado de formação executiva maduro e dominado por marcas históricas, a recém-lançada NEXT by Universitas quer agitar as águas. Em entrevista, o Coordenador Executivo, Carlos Cabeleira, explica ao DN/DV como pretende atrair o tecido empresarial mais conservador e desmistifica o uso da Inteligência Artificial na gestão. Com uma carreira moldada na indústria e na consultoria internacional antes de chegar à academia, o responsável defende que a formação avançada não pode ser um custo, mas sim o motor para criar empresas robustas e capazes de travar a fuga de talento em Portugal.

Oficialmente apresentada em março deste ano, a escola entra agora plenamente em “velocidade de cruzeiro”. Com foco absoluto em profissionais no ativo – que não precisam obrigatoriamente de licenciatura, ainda que a esmagadora maioria a tenha –, a NEXT destina-se a quem já lida, no dia a dia, com as exigências da liderança, gestão e administração de empresas.

O nosso tecido empresarial é quase totalmente composto por micro, pequenas e médias empresas, conhecidas por serem muito conservadoras. Como pretende a NEXT atrair as lideranças das PME para lhes dar formação?

A NEXT pretende precisamente ocupar um espaço nessa matéria. As PME que estão mais expostas ao mercado internacional já perceberam a urgência da formação e aí não temos problemas, elas sentem a necessidade de investir. O grande desafio está no perfil do gestor tradicional da PME portuguesa. Nestas empresas, a fronteira entre a estratégia e a operação diária é muito ténue. O líder de uma PME toma decisões estratégicas ao mesmo tempo que lida com tesouraria, conformidade regulatória, recursos humanos...

Mas consegue quebrar esse conservadorismo familiar e captá-los?

A nossa estratégia passa por demonstrar o retorno imediato da formação. Não lhes vendemos teorias académicas; oferecemos-lhes ferramentas práticas para que os seus líderes deixem de ser “limitadores” do crescimento da própria empresa e passem a ser agentes de capacitação das suas equipas. Queremos que ele perceba que a formação não é um custo, mas um investimento produtivo direto.

Passemos à Inteligência Artificial. Todas as escolas dizem integrar a IA nos seus programas, mas ficam-se quase sempre pela teoria. Como é que a NEXT a aplica na prática?

Nós não nos limitamos a ensinar a usar a Inteligência Artificial de forma mecânica. O nosso foco está em preparar os alunos para fazerem um uso crítico dessas ferramentas. Gosto de fazer um paralelismo com o que aconteceu há umas décadas com a introdução das calculadoras nas escolas. Havia o receio de que os alunos deixassem de saber fazer contas. A calculadora é útil, mas o utilizador precisa de compreender os princípios matemáticos para saber se o resultado que a máquina apresenta faz sentido. Com a IA é a mesma coisa. O gestor tem de ter a capacidade crítica de analisar, auditar e validar o que a IA produz. A NEXT foca-se em desenvolver o pensamento crítico dos executivos para que saibam usar a IA como uma ferramenta de suporte à decisão e não como um substituto do julgamento humano.

Como garantem que o plano de estudos não fica obsoleto com a rápida evolução tecnológica?

Esse é o grande desafio. As tecnologias mudam ao mês. Por isso, a NEXT foca-se menos na componente mecânica da ferramenta e mais no desenvolvimento de pensamento crítico e adaptabilidade dos alunos. Se ensinarmos apenas a carregar nos botões de um software específico hoje, esse conhecimento estará obsoleto amanhã. Mas se ensinarmos a lógica, o pensamento crítico e a capacidade de auditar o output da IA, os alunos estarão preparados para qualquer ferramenta que surja no futuro.

A vossa proposta refere a atração e retenção de talento. Com tantas barreiras salariais e fiscais em Portugal, que papel real pode ter uma escola na retenção de talento?

É um ciclo que temos de transformar de vicioso em virtuoso. O papel de uma escola executiva aqui é capacitar os gestores para criarem empresas mais competitivas, com maior valor acrescentado e maior escala. Só com empresas mais robustas e globais é que conseguiremos pagar melhores salários e oferecer projetos de carreira estimulantes que fixem cá as pessoas. A formação executiva deve focar-se em preparar líderes que saibam gerir e motivar o talento, criando ambientes de trabalho saudáveis e desafiantes, em vez de lideranças autocráticas que frustram e empurram os profissionais qualificados fora do país.

Qual é a principal lacuna dos gestores portugueses face aos parceiros europeus?

Penso que a principal fraqueza estrutural está na visão estratégica de longo prazo. E isto não se deve a uma incapacidade pessoal dos gestores, mas sim à forte instabilidade do contexto nacional – fiscal, regulatório e económico. Quando as regras do jogo mudam constantemente, torna-se extremamente difícil planear a essa distância de cinco ou dez anos. Isto faz com que os gestores portugueses se tornem excelentes na reação rápida, no “apagar fogos”. No entanto, essa gestão puramente reativa prejudica o crescimento sustentável. Precisamos de dar aos gestores as ferramentas para que consigam planear o futuro, mesmo em cenários de incerteza.