Carneiro preocupado com declarações de ministra sobre consumo de combustíveis

O secretário-geral do PS mostrou-se esta terça-feira preocupado com o apelo da ministra do Ambiente à poupança do consumo de combustíveis e questionou se foi por questões ambientais ou se há receios de uma eventual escassez de abastecimento.

“Eu vi uma declaração que deve suscitar preocupação, ou seja, porquê é que a ministra veio falar da necessidade de sermos economizados no uso dos combustíveis? Foi só por razões ambientais ou há receios quanto ao abastecimento? Vamos aguardar por aquilo que o Governo tenha a dizer sobre o assunto”, respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas à margem de um encontro com entidades do turismo, comércio e serviços, em Lisboa.

O líder do PS assumiu que a declaração da véspera da ministra Maria da Graça Carvalho - que alertou que o consumo de combustíveis tem subido “valores elevados” e defendeu que é preciso poupar – o surpreendeu e prometeu acompanhar o assunto.

“Fiquei, sobretudo, sensibilizado pelas palavras da ministra sobre a escassez e, portanto, é preciso verificar se há algum problema ou alguma informação que o Governo tenha em relação à eventual escassez das reservas de combustíveis”, considerou.

Carneiro disse não compreender o motivo das declarações da ministra do Ambiente e Energia “caso não haja escassez no abastecimento ou nas reservas”.

“Foi só por razões ambientais? Bom, é preciso saber porque foi se foi só por razões ambientais, nós estamos de acordo com a necessidade do país acelerar o investimento na sua eletrificação, na descarbonização da economia, na valorização da economia circular, na diminuição da sua dependência energética”, enfatizou.

O secretário-geral do PS considerou que esta “é uma prioridade nacional”, motivo pelo qual não compreende que o executivo não decida “sobre projetos que estavam planeados serem lançados a concurso, nomeadamente para a produção de mais energia renovável”.

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, alertou segunda-feira que o consumo de combustíveis tem subido “valores elevados” e defendeu que é preciso poupar, considerando que os apoios devem ser canalizados para quem precisa.

“O consumo, tanto do gasóleo, como da gasolina, como do ‘jet [fuel]’, comparado com os meses homólogos do ano passado, tem subido e tem subido valores elevados de 4 a 6%”, disse Maria da Graça Carvalho, salientando que o indicador não é mau, mas a surpreende.

A ministra do Ambiente falava em Soure, no distrito de Coimbra, onde salientou que houve sempre uma poupança do consumo de combustíveis em comparação com outras crises semelhantes à que se vive atualmente, chamando a atenção aos consumidores que, por vezes, houve crises no passado e outros países que impuseram até medidas de poupança dos combustíveis.