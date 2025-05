Cartão de cidadão contactless pode ser aprovado antes do fim da legislatura

Estamos a poucos meses de lançarmos o novo Cartão do Cidadão", revelou Mário Campolargo, secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa em entrevista ao Dinheiro Vivo na Web Summit. Um cartão físico com mais elementos de segurança e que se "alinha com os melhores parâmetros e standards europeus necessários". A grande novidade é que é um Cartão do Cidadão contactless, "o que permite uma utilização mais fácil, mais intuitiva, mais direta , num conjunto de aplicações que vamos desenvolver ao longo do tempo".