Casas em Portugal ficam 7,5% mais caras e fixam-se nos 3.249 euros por metro quadrado

O preço mediano das casas à venda em Portugal aumentou 7,5% em outubro, face ao mesmo mês de 2025, para 3.249 euros por metro quadrado. Em comparação com julho, a subida foi de 1,2%, segundo o índice de preços do idealista.

A valorização anual foi registada em todas as regiões, sendo que o Alentejo liderou, com uma subida de 14,3%, seguido dos Açores (13,9%) e do Centro (12,5%). No Algarve, os preços cresceram 7,2%, enquanto na Área Metropolitana de Lisboa avançaram 6,8%. O Norte e a Madeira tiveram as menores variações, de 3,8% e 4,2%, respetivamente.

Apesar de não ter registado a maior subida, Lisboa continua a ser a região mais cara, com um preço mediano de 4.525 euros por metro quadrado. Seguem-se o Algarve, com 4.231 euros, e a Madeira, com 3.779 euros. Logo depois surgem o Norte (2.601 euros), o Alentejo (2.228) e a Região Autónoma dos Açores (2.141).O Centro mantém-se como a região mais acessível, a 1.810 euros por metro quadrado.

Entre as capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, Vila Real registou a maior subida anual, de 20,3%, seguida da Guarda (18,4%) e de Beja (17,6%), Leiria (16,9%) e Faro (15,5%). Seguem-se Bragança (13,3%), Viseu (12,9%), Santarém (12,7%), Ponta Delgada (11,7%) e Castelo Branco (10,5%). Também Évora (10,3%), Braga (10,2%) e Coimbra (9,5%) apresentaram valorizações significativas, logo seguidas de Aveiro (9,4%), Setúbal (9%), Porto (7%), Portalegre (6,4%), Viana do Castelo (6,1%). Os aumentos foram mais moderados em Lisboa (3,9%) e no Funchal (3,4%).

Lisboa permanece também a cidade mais cara para comprar casa, com um preço mediano de 6.248 euros por metro quadrado. Porto e Funchal ocupam os lugares seguintes, com 4.339 e 4.045 euros, respetivamente, seguidas de Faro (3.944 euros/m2). No quinto lugar surge Setúbal, com 3.227 euros/m2. Logo depois posicionam-se Aveiro (2.901 euros/m2), Évora (2.726 euros/m2), Ponta Delgada (2.672 euros/m2), Coimbra (2.479 euros/m2), Braga (2.379 euros/m2), Viana do Castelo (2.270 euros/m2) e Leiria (2.028 euros/m2).

No extremo oposto está Castelo Branco, onde o valor mediano se fixou em 1.119 euros por metro quadrado. Está no topo das valorizações menos expressivas, com Portalegre e Bragança muito próximas (1.128 euros e 1.147 euros respetivamente). Depois vem a Guarda (1.153 euros), Vila Real (1.551), Beja (1.573), Viseu (1.822) e Santarém (1.846 euros/m2).

Nos distritos e ilhas, os preços subiram em quase todos os territórios analisados. A exceção foi o Faial, onde recuaram 4,9%. Porto Santo e a ilha Terceira registaram as maiores valorizações, de 25% e 24,5%, respetivamente. Logo depois aparecem Portalegre (23,6%), Évora (21,5%), Santarém (19,7%), Beja (16,8%) e Guarda (15,9%). Também Viseu (15,2%), Aveiro (14,4%), ilha do Pico (13,8%), Braga (13,3%), Castelo Branco (13,2%), Leiria (13,1%) e Vila Real (12,5%) registaram valorizações assinaláveis.

Pelo contrário, Coimbra (10,9%), Viana do Castelo (10,3%), ilha de São Miguel (10,2%), Setúbal (9,2%), Bragança (7,4%), Faro (7,2%), Lisboa (6,2%), ilha de São Jorge (5,5%), ilha da Madeira (3,7%), Porto (3,3%) e ilha de Santa Maria (0,2%) registaram as menores subidas.

O distrito de Lisboa continua a liderar os preços, com 4.835 euros por metro quadrado, seguido de Faro (4.231 euros), da ilha de Porto Santo (4.167 euros), ilha da Madeira (3.765) e Setúbal (3.504). Logo a seguir surgem o Porto (3.132 euros/m2) e a ilha de São Miguel (2.446 euros).

No fundo da tabela estão Viseu (1.270 euros por metro quadrado), Vila Real (1.100 euros), Portalegre (1.081), Castelo Branco (1.037), Bragança (871 euros) e, por fim, a Guarda (751 euros/m2).