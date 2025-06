Cauteleiros e pregoeiros cantam 240 anos de Lotaria Nacional

A mística mantém-se semelhante na sala do Largo do Cauteleiro (assim designado devido à estátua que homenageia esta típica figura). O ritual é meticulosamente ensaiado: as luzes, os movimentos sincronizados dos pregoeiros, que nas extrações extraordinárias como as do Natal e do Ano Novo chegam a ser onze, e o pregão dos números da sorte. Tudo para o grande dia.