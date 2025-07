CE dá nota positiva a reprogramação do PRR, mas alerta para custos sem "explicação clara"

A Comissão Europeia explica que decidiu aprovar a revisão do PRR português depois de o plano ter recebido nota A - numa escala que vai de A a C, sendo que A corresponde à nota mais elevada -, na maioria dos 13 critérios de avaliação. No entanto, no critério que corresponde à eficiência dos custos dos investimentos e reformas acordados, os peritos da CE encontraram algumas lacunas.