Centeno diz que inflação é mais injusta do que medidas para a combater

Questionado se foi partidário de parar agora a subida das taxas do BCE, Centeno respondeu: "Não podemos desviar-nos deste caminho porque a inflação é mais regressiva e injusta socialmente do que as medidas que usamos para a combater, que com frequência são duras e prejudicam a economia. O problema é que a inflação também. No conselho de governo [do BCE] tentamos gerir este equilíbrio difícil".