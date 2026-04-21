Centeno diz que mercado de trabalho "não tem défice de flexibilidade"

O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno disse esta terça-feira, 21 de abril, que o mercado laboral português "não tem défice de flexibilidade", realçando que poucos países no mundo têm níveis de flexibilidade laboral comparável à portuguesa.

"Há muito poucos países no mundo, e os Estados Unidos não são um deles, em que a rotação do emprego seja maior do que em Portugal. Há muito poucos países no mundo que tenham níveis de flexibilidade laboral comparável à portuguesa", argumentou Centeno, no encerramento da 3.ª Conferência Anual do Trabalho, organizada pelo Eco, em Lisboa.

O economista assegurou assim que, na sua visão, não há um défice de flexibilidade no mercado laboral português.

Centeno salientou ainda que é necessário analisar os dados com cautela, sendo que, por exemplo, o desemprego jovem não é uma boa estatística, principalmente quando estamos em pleno emprego, porque "estes jovens estão desempregados porque rodam de emprego para emprego e são apanhados na estatística naquele momento como desempregados".

Olhando para os dados, da flexibilidade e da rotação de emprego, se calhar até há "demasiada mobilidade em Portugal", assumiu.

Para o ex-governador, o que é necessário é estabilidade, previsibilidade e credibilidade, para ter "bons processos legislativos e boa condução da política económica".

Centeno defendeu desta forma que as alterações legislativas devem ser precedidas de análise dos dados, como aconteceu nas alterações de 2007, quando foi feito o Livro Verde e o Livro Branco antes de se avançar com a mudança da lei laboral.

O economista argumentou também que "não é a legislação laboral que impede a melhoria da produtividade", tendo sido a "baixíssima formação e níveis de qualificação com que os portugueses entravam para o mercado de trabalho" que afetou este indicador.