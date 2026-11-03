Economia

Centeno não vai ser candidato à sucessão de Lagarde no BCE

A ainda presidente do Banco Central Europeu vai deixar o cargo antecipadamente e Portugal não vai apresentar qualquer candidato, dizem fontes diplomáticas portuguesas.
Centeno teve intervenção, através de uma mensagem gravada, num colóquio sobre os desafios da UE.
Centeno teve intervenção, através de uma mensagem gravada, num colóquio sobre os desafios da UE.Foto: Leonardo Negrão
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Portugal não vai apresentar candidato à sucessão de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE), na sequência da intenção da presidente de deixar o cargo em fevereiro, disseram hoje à Lusa fontes diplomáticas portuguesas.

Mário Centeno, antigo ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal, era apontado como potencial candidato.

A informação foi transmitida à Lusa por fontes diplomáticas portuguesas no dia em que se soube que os países do euro têm de apresentar, até sexta-feira, candidaturas à sucessão de Christine Lagarde no BCE, iniciando-se agora o processo formal de nomeação.

“Na sequência da carta enviada pela presidente Christine Lagarde, em 29 de outubro, ao presidente do Conselho Europeu, na qual comunicou a sua intenção de renunciar ao cargo até 07 de fevereiro de 2027, o Conselho da União Europeia [UE] deu início ao procedimento para a nomeação de um sucessor para a presidência do BCE”, indicou o porta-voz do Eurogrupo à imprensa em Bruxelas.

Assim, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, “solicitou aos Estados-membros que apresentem as suas propostas de candidatos até sexta-feira, 06 de novembro de 2026”, acrescentou o porta-voz.

Caberá ao fórum informal dos países da moeda única, o Eurogrupo, fazer “um balanço das candidaturas apresentadas” na reunião da próxima segunda-feira, em Bruxelas.

Os membros da comissão executiva do BCE são nomeados pelo Conselho Europeu, que toma a sua decisão com base numa recomendação do Conselho da União Europeia relativa a um candidato.

Essa recomendação é aprovada pelos Estados-membros do euro, através de votação no Conselho, sendo por esta razão que tais nomeações são previamente discutidas no âmbito do Eurogrupo.

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BCE - Banco Central Europeu